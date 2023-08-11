Tavuk Dünyası, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Resmi Beslenme Sponsoru Oldu

- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Tavuk Dünyası arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı

İSTANBUL - Yeme-içme sektörünün öncü kuruluşlarından Tavuk Dünyası, Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzalanan anlaşmayla milli takımlar resmi beslenme sponsoru oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Tavuk Dünyası ile milli takımlar resmi beslenme sponsorluğu anlaşması imzaladı. İmza töreni; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF ve Tavuk Dünyası Yöneticileri ile basın mensuplarının katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

2012 yılında kurulan ve Türkiye'nin 53 şehrinde, KKTC ve İspanya'da 290'ı aşkın restoranında lezzetlerini misafirleriyle buluşturan Tavuk Dünyası, imzalanan anlaşma kapsamında önümüzdeki iki yıl boyunca milli takımların resmi beslenme sponsorluğunu üstlenecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Yeme-içme sektörünün ülkemizdeki öncü markalarından Tavuk Dünyası'nın, 'Milli Takımlar Resmi Beslenme Sponsoru' olarak basketbol ailemize katılmasının heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Sadece Türkiye'nin dört bir yanında değil dünyanın farklı noktalarındaki restoranlarıyla lezzetli yemeği ulaşılabilir fiyatta tüketicilerine sunan Tavuk Dünyası, 'iyi takım iyi yemek' parolasıyla, önümüzdeki 2 yıl boyunca, Türk basketbolunun ve milli takımlarımızın yanında olacak. Basketbolumuzun geleceğe daha güvenle bakması için kararlı adımlar atarken sporla ve basketbolla gelişmeyi seçen iş ortaklarımızın sayısının her geçen gün artması gücümüze güç katıyor. Türk basketboluna güvenen bütün paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, Tavuk Dünyası ile imzaladığımız bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu ise, "Türkiye'de 'Fast Casual' restoran deneyiminin en güçlü temsilcilerinden biri olarak, kurulduğumuz günden bu yana herkese kaliteli, lezzetli ve ulaşılabilir fiyatlardaki lezzetlerimizi, misafirlerimizin kendilerini iyi hissedebilecekleri bir mekanda sunma hedefiyle faaliyet gösteriyoruz. Diğer yandan sporla ilgilenen tüketicilerle de güçlü bir bağımız bulunuyor. Tavuk Dünyası'nın protein ve karbonhidrat açısından dengeli, doyurucu uzun tabakları hem profesyonel sporculara hem de sporla ilgilenen kişilere hitap ediyor" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde elde ettiğimiz başarılarımızı, dünyaya da gösterme amacıyla çıktığımız bu yolda, ay yıldız ile birlikte yürüyebilmeyi, onlara destek olabilmeyi çok önemsiyoruz. 'İyi Takım İyi Yemek' söylemiyle çıktığımız bu yolda başarılarla dolu yeni bir sayfa açacağımıza yürekten inanıyoruz. Tavuk Dünyası olarak; 2 yıl süre ile Basketbol Milli Takımlar Resmi Beslenme Sponsoru olacağımız için büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Spora sunacağımız en ufak katkı bile bizler için çok değerli, uzun yıllar ülkemize mümkün olan her alanda değer katmak istiyoruz. Federasyon ile iş birliği içinde hem yeni sporcuların yetişmesi hem de ülkemizin uluslararası camiada adından daha çok söz ettirmesi için sorumluluk almaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunan CEO Mumcu, sporu ve sporcuyu desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.