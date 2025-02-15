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Tavşanlı'da Karla Kaplı Doğa Yürüyüşü Etkinliği

Tavşanlı'da Karla Kaplı Doğa Yürüyüşü Etkinliği
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Domaniç Kaşalıç güzergahında gerçekleştirilen kar yürüyüşü, doğa severlere unutulmaz anlar yaşattı. 7 kilometrelik parkurda, 70-80 santimetre kar kalınlığında yürüyen katılımcılar, muhteşem manzaraların tadını çıkardı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Domaniç Kaşalıç güzergahına doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 kilometrelik parkurda karla kaplı manzaraların keyfini çıkaran doğa severler, unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Tavşanlı Doğa Sporları Kulüp Başkanı Yavuz Doğanay, her hafta sonu güzel etkinlikler geçirdiklerini belirterek, bu yıl ikinci kez kar yürüyüşü yaptıklarını söyledi. Doğanay, hava durumunu takip ederek Domaniç'e kar yağdığını öğrenince rotayı bu yöne çevirdiklerini ifade etti.

Kar kalınlığının 70 ila 80 santimetreye ulaştığı parkurda yürüyüş, doğa severler için zorlayıcı ancak bir o kadar da keyifli bir aktivite oldu. Yürüyüşe katılanlar, karla kaplı manzaralara hayran kaldı. Doğa ve yürüyüş severleri etkinliklerine davet eden kulüp yetkilileri, kondisyonlarının iyi durumda olduğunu ve parkuru başarıyla tamamladıklarını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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