Tavşanlı'da Gol Duydusu: TKİ Tavşanlı Linyitspor ve Kahraman Kazan Spor 2-2 Beraber Kaldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Ada Stadı, bugün futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatan, bol gollü ve heyecan dolu bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. TKİ Tavşanlı Linyitspor, konuk ettiği Kahraman Kazan Spor takımıyla 90 dakika sonunda sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Her iki takımın da galibiyet için kıyasıya mücadele ettiği maçta, gol düellosu yaşandı. Taraflar, birbirlerine üstünlük kurmakta zorlanırken, maçın ilk yarısı ve ikinci yarısı karşılıklı gollerle geçti.

Ev sahibi TKİ Tavşanlı Linyitspor, kendi sahasındaki seyirci desteğini arkasına alarak oyuna hızlı başlasa da, Kahraman Kazan Spor'un organize atakları skora denge getirdi. Maçın bu temposu, her iki takımın da hanesine birer puan yazdırmasıyla sonuçlandı. - KÜTAHYA