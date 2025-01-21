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Tavşanlı'da Doğa Sporları Kulübü Yürüyüş Etkinliği Düzenledi

Tavşanlı'da Doğa Sporları Kulübü Yürüyüş Etkinliği Düzenledi
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Doğa Sporları Kulübü, doğa severleri bir araya getiren bir yürüyüş etkinliği düzenledi. Yaklaşık 12 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar sağlıklı bir yaşamın önemini bir kez daha deneyimlediler.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Doğa Sporları Kulübü, hafta sonu düzenlediği yürüyüş etkinliğiyle doğa severleri bir araya getirdi.

Yaklaşık 12 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirilen yürüyüşte, katılımcılar hem doğanın tadını çıkardı, hem de sağlıklı bir aktivite gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Kulüp Başkanı Yavuz Doğanay, yaptığı açıklamada, "Kulübümüz olarak her hafta sonu farklı bir rota belirleyerek doğa yürüyüşleri düzenliyoruz. Amacımız, hem üyelerimizin hem de doğa severlerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak. Bu haftaki yürüyüşümüzde de katılımcılarımızla birlikte güzel bir gün geçirdik." dedi.

Doğanay, yürüyüş güzergahlarını genellikle 10 kilometre ve üzeri mesafelerde belirlediklerini ve hava şartlarının yürüyüşlerine engel olmadığını belirtti. "Hava durumu ne olursa olsun, doğanın her hali güzeldir. Yağmur, kar veya güneşli hava, doğada farklı deneyimler yaşamamızı sağlar. Biz de bu farklılıkları yaşamak için doğa yürüyüşlerine çıkıyoruz." diye konuştu.

Kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden düzenledikleri yürüyüşler hakkında duyurular yapıyor. Doğa yürüyüşlerinin sadece fiziksel sağlığa değil, aynı zamanda zihinsel sağlığa da büyük katkıları olduğunu vurgulayan Doğanay, "Doğada yürüyüş yapmak, stres atmamızı, zihnimizi dinlendirmemizi ve iç huzur bulmamızı sağlıyor. Çeşitli alanlardan fotoğraflar çekerek o günün hatıralarını bir şekilde oluşturuyoruz. Bizimle beraber bu deneyimi yaşamak isteyenleri, herhangi bir sağlık sorunu olmayanları ve yürümeyi sevenleri doğa yürüşlerimize bekliyoruz." şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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