Haberler

Tavşanlı'da Amatör Futbol Maçında Hayati Müdahale

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oynanan amatör maçta bir futbolcunun dili boğazına kaçtı. Hakem Yasin Karabacak'ın hızlı müdahalesi ile oyuncu hayata dönerken, sahada ambulansın olmaması büyük tepki çekti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yaylacık Spor ile Genç Yurdu Spor arasında oynanan 1. Amatör Küme müsabakasında bir pozisyonda dili boğazına kaçan genç futbolcu, hakem Yasin Karabacak'ın müdahalesiyle adeta hayata tutundu. Ambulansın sahada hazır bulunmaması ise tepki çekti.

Kütahya 1. Amatör Küme'de Karakova sahasında Yaylacık Spor ile Genç Yurdu Spor arasında oynanan karşılaşma uzatma dakikalarında yaşanan olayla durdu. Maçın 90+8. dakikasında, Genç Yurdu Sporlu bir futbolcunun topa müdahale etmek isterken ayağını kaldırması sonucu rakip futbolcu Serkan Alsan'ın yüzüne tekme geldi. Yere yığılan futbolcunun dilinin boğazına kaçtığı anlaşıldı.

Hakem Yasin Karabacak bu anlarda soğukkanlılığını korudu ve derhal oyuncuya müdahale etti. Karabacak'ın ve rakip takım teknik direktörü Emre Kara'nın hızlı ve bilinçli ilk yardımı sayesinde nefes alamayan futbolcunun solunum yolu açıldı. Bu kritik müdahalenin ardından futbolcu hastaneye sevk edilmek üzere saha kenarına alındı. Ancak ambulansın hazır bulunmaması kritik dakikalarda büyük bir sorun oluşturdu. İhbar üzerine yola çıkan 112 Acil Servis ambulansının sahaya ulaşması yaklaşık 10 dakika sürdü.

Nefessiz kalan ve bilinci kapalı olan futbolcu, ambulansın gelmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Mücadeleyi Genç Yurdu Spor 4-3 kazandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar

Bir şehir ayakta! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştılar

Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp peşinden koştular
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.