Kütahya'da 15 Temmuz'un 10. Yılında Oryantiring Yarışmalarıyla Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Tavşanlı ilçesindeki Göbel Kaplıcaları'nda oryantiring yarışmaları düzenlendi.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, parkur boyunca hedef noktalarına ulaşmak için mücadele ederken hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini ortaya koydu. Yarışmalar, sporun birleştirici gücü ile 15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu demokrasi, birlik ve beraberlik ruhunu bir araya getirdi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sporcuların parkur boyunca gösterdiği azim ve kararlılığın, 15 Temmuz gecesi milletin sergilediği cesaret ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığını simgelediği belirtildi. Doğanın içinde atılan her adımın, bağımsızlığa ve milli iradeye bağlılığın güçlü bir ifadesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Bu aziz vatan, şehitlerimizin fedakarlığı ve milletimizin sarsılmaz iradesiyle ilelebet var olacaktır. Bizler de aynı ruhla; bayrağımıza, devletimize ve milli değerlerimize sahip çıkan nesiller yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Etkinlik, 15 Temmuz'un anlam ve önemini genç nesillere spor aracılığıyla aktarmayı amaçlarken, katılımcılar hem doğada spor yapmanın keyfini yaşadı hem de milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı