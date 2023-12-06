Taşova Atatürk Ortaokulu Hentbol Müsabakalarında Amasya İl Şampiyonu Oldu

Taşova Atatürk Ortaokulu hentbol müsabakalarında Amasya il şampiyonu oldu.

Okul Sporları Yıldız Erkekler hentbol müsabakalarında Taşova Atatürk Ortaokulu rakiplerini yenerek birinci olmayı başardı.

Kendileriyle yakından ilgilenen Antrenör Onur Taş, Beden Eğitimi Öğretmeni Okan Aydın ve Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel'e destekleri için teşekkür eden sporcular gruplarda da şehri başarıyla temsil etmek istediklerini belirttiler. - AMASYA