Taşlıçay Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı Ağrı'da Şampiyon Oldu
Taşlıçay Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı, Ağrı'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu ve bölgesel lige çıkmaya hak kazandı. Takım, Ağrı genelinde toplam 5 takımla mücadele etti ve final maçında Ağrı Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi'ni 5-0 yenerek şampiyon oldu. Taşlıçay Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı, 22-24 Mart 2024 tarihlerinde Bölgesel Lig'de mücadele edecek.
Taşlıçay Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı Ağrı'da şampiyon oldu, bölgesel lige çıkmaya hak kazandı.
Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan'ın her seferinde maddi ve manevi desteklerini sunduğu Taşlıçay Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı Ağrı genelinde toplam 5 takımla mücadele etti.
Okulun Beden Eğitimi öğretmen'i Yusuf Durmuş'un yönettiği Kız Futsal takımı şampiyonluk maçında Ağrı Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı ile yaptığı maçını 5-0 yenerek Ağrı şampiyonluğuna çıkan takım, bölgesel lige çıkmaya hak kazandı.
22-24 Mart 2024 tarihinde Bölgesel Lig'de mücadele verecek olan Taşlıçay Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımını ve Taşlıçay Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Göksu'yu makamında ağırlayan Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkanı, takımı kutlayarak başarılar diledi. - AĞRI