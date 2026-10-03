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TASKK Genel Kurulu'nda Ankara ASKF'nin üyelik önergesi oy çokluğuyla kabul edilmedi

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TASKK Genel Kurulu'nda Ankara ASKF'nin üyelik önergesi oy çokluğuyla kabul edilmedi
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TASKK 20. Olağan Genel Kurulu'nda, yaklaşık 3 yıl önce üyelikten çıkarılan Ankara ASKF'nin yeniden üyeliğe alınması önergesi oy çokluğuyla kabul edilmedi. Oylama sonrası çıkan tartışmada divan başkanı salona güvenlik çağırdı, gerginliğin ardından genel kurul sürdü.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun (TASKK) Ankara'da gerçekleştirilen 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yaklaşık 3 yıl önce konfederasyon üyeliğinden çıkarılan Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (Ankara ASKF) yeniden üyeliğe alınması için genel kurul delegelerinin imzalı önergesiyle gündeme getirilen madde, oy çokluğuyla kabul edilmedi.

TASKK 20. Olağan Genel Kurulu'nda gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında, genel kurul delegeleri tarafından imzalanan önerge ile yaklaşık 3 yıl önce konfederasyon üyeliğinden çıkarılan Ankara ASKF'nin yeniden üyeliğe alınması talep edildi. Genel kurulda yapılan oylamada Ankara ASKF'nin yeniden TASKK üyeliğine kabul edilmesi yönündeki önerge, delegelerin oy çokluğuyla kabul edilmedi.

Oylamanın ardından tartışma çıktı

Oylama sonrasında bazı genel kurul üyeleri arasında tartışma yaşandı. Salonda tansiyonun yükselmesi üzerine divan başkanı AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan salona güvenlik görevlilerini davet ederek gerginliği yatıştırmaya çalıştı. Baykan, genel kurulun sağlıklı şekilde devam etmesi için delegeleri sakin olmaya çağırırken, güvenlik görevlileri de salonda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Yaşanan gerginliğin ardından genel kurul çalışmalarına devam edildi.

İki aday başkanlık için yarışıyor

TASKK 20. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için iki aday yarışıyor. Genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından başkanlık seçiminin yapılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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