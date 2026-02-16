Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor
Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti, Rio de Janeiro'daki Karnaval festivalinde eğlenceli anlar yaşadı ve sosyal medyada gündem oldu. Festivalde 3-4 kadınla dans eden ve öpüşen Ancelotti'nin bu anları kameraya yansıdı. Saha kenarındaki ciddi duruşuyla bilinen Ancelotti'nin karnaval coşkusuna kapıldığı görüntüler, futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.
SARMAŞ DOLAŞ ANLAR KAMERADA
Rio Karnavalı'na katılan Ancelotti'nin, festival alanında 3-4 kadınla sarmaş dolaş dans ettiği ve öpüştüğü anlar kameralara yansıdı. Renkli atmosferin içinde oldukça keyifli görünen deneyimli çalıştırıcının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Saha kenarındaki ciddi duruşuyla bilinen Ancelotti'nin karnaval coşkusuna kapıldığı anlar futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.