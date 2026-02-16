Haberler

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti, Rio de Janeiro'daki Karnaval festivalinde eğlenceli anlar yaşadı ve sosyal medyada gündem oldu. Festivalde 3-4 kadınla dans eden ve öpüşen Ancelotti'nin bu anları kameraya yansıdı. Saha kenarındaki ciddi duruşuyla bilinen Ancelotti'nin karnaval coşkusuna kapıldığı görüntüler, futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.

  • Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti, Rio de Janeiro'daki Karnaval festivalinde görüntülendi.
  • Carlo Ancelotti, Rio Karnavalı'nda 3-4 kadınla dans etti ve öpüştü.
  • Carlo Ancelotti'nin festivaldeki görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti, Rio de Janeiro'daki Karnaval festivalinde ortaya çıkan görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. 66 yaşındaki İtalyan teknik adamın festivalde eğlenceli anlar yaşadığı görüldü.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

SARMAŞ DOLAŞ ANLAR KAMERADA

Rio Karnavalı'na katılan Ancelotti'nin, festival alanında 3-4 kadınla sarmaş dolaş dans ettiği ve öpüştüğü anlar kameralara yansıdı. Renkli atmosferin içinde oldukça keyifli görünen deneyimli çalıştırıcının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Saha kenarındaki ciddi duruşuyla bilinen Ancelotti'nin karnaval coşkusuna kapıldığı anlar futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

ÜF BEBİŞLERE BAK

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

iman yoksa imkan çoksa .unların peşine düşmek ahmakça bir hareket

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı
İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

2 kadın polisi, kalabalık grubun elinden binbir güçlükle aldılar
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif

2016'da boşanmışlardı, şampiyon kalecinin eşine ahlaksız teklif
Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!