Tarsus Amerikan Koleji, basketbol ve hentbol Türkiye şampiyonluklarının 50. yılını kutladı

-Etkinlikte, geçmişte basketbol takımıyla final maçlarına çıkan eski milli sporcu Cihangir Sonat'ın "emekli edilen" forması, okulun spor salonuna asıldı

Mersin'de Tarsus Amerikan Koleji, 1976 yılında basketbol ve hentbol branşlarında dört ayrı kategoride kazandığı Okullararası Türkiye Şampiyonluğu'nun 50. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenledi.

Kolejin Tarsus kampüsündeki Nejat Güngör Spor Salonu'nda organize edilen etkinliğe, 1976 yılında gençler, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde şampiyon olan basketbolcular ile aynı yıl zafere ulaşan hentbol gençler takımı sporcuları katıldı.

Programda, o dönem basketbol takımının başında final maçlarına çıkan eski milli sporcu Cihangir Sonat da yer aldı. Şampiyon takımların fotoğraflarının sergilendiği etkinlikte, sporcuların başarı hikayeleri anlatıldı.

Milli basketbolcunun "emekliye" ayrılan forması salona asıldı

Etkinlikte, Sonat'ın "emekli edilen" basketbol forması, eski milli sporcu Necati Güler'in de formasının sergilendiği spor salonuna asıldı.

Sonat ve beraberindeki mezun sporcular, sergilenen formanın altında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda, şampiyon takımların mezun sporcularına flama ve plaket takdim edildi. Ayrıca basketbolda 41 yıl sonra Okullararası Türkiye Şampiyonası'na katılan gençler basketbol takımına da teşekkür belgesi verildi.

Okulun başdanışmanı Dr. Mary O'Bryon, etkinlikte yaptığı konuşmada, Tarsus Amerikan Koleji'nin köklü spor mirasının, yeni nesil sporcular için güçlü bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

"Her öğrencinin spor yapması ve hedef koyması en büyük amacımız"

Okul müdürü Erkan Gültekin de bu tür başarı hikayelerinin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Her öğrencinin spor yapması ve kendine hedef koyması, bizim en büyük amacımız. Onların kendilerine hedef belirlemesi için bugün sizin burada bulunmanız ve tören yapmamız, onlar için sizin tahmin ettiğinizden daha fazla ilham kaynağı olacak. 1976'da bu okulda maçlara çıkan, okulla beraber sporu bir arada götüren o günkü öğrencilere teşekkür ediyorum. Kazandıkları kupalarından dolayı kutluyorum."

Eski milli basketbolcu Sonat da spor kariyerindeki anılarını ve takımının şampiyonluk serüvenini anlattı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile Bahçeli'nin masasındaki konu başlıkları
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor

Kuruluş süreci tamam! Akşener, sahaya iniyor
Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor

Tarih verildi, plan yapmadan önce iki kez düşünün
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Bayrampaşa'da eski patronları yeni iş yerini bastı; iş görüşmesine gelen kişi silahla vuruldu

İş görüşmesine gittiği yerde hastanelik oldu
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Şiddet içerikli dizilere RTÜK'ten para cezası

RTÜK'ten dizilere ceza: Aralarında Bahçeli'nin favori dizisi de var

Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!