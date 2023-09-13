Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım ve Peyzaj AŞ, Bursaspor'a forma göğüs sponsoru oldu. Tarım ve Peyzaj AŞ, Bursaspor'un 2023-2024 sezonu forma göğüs sponsoru olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım ve Peyzaj AŞ, Bursaspor'a forma göğüs sponsoru oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu 2. Ligi'nde mücadele eden Bursaspor'a Tarım ve Peyzaj AŞ'den destek geldi.

Geçen sezonda farklı maçlarda forma kol ve göğüs sponsorluğunu üstlenen Tarım ve Peyzaj AŞ, Bursaspor'un 2023-2024 sezonu forma göğüs sponsoru oldu.

Bursaspor İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan imza töreninde konuşan Tarım ve Peyzaj AŞ. Genel Müdürü Semih Polat her şartta Bursaspor'u destekleyeceklerini ifade etti.

Geçen sezonda sadece forma reklamı olarak değil sahaların bakım ve onarımları için malzeme tedarikinde yardımcı olduklarını hatırlatan Polat, "Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olarak geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sezonda da Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın talimatlarıyla şehrimizin göz bebeği Bursasporumuzun forma göğüs sponsorluğunu sezon sonuna kadar almış bulunmaktayız. Kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah sakatlıksız, başarılı bir sezon olur. Biz Bursaspor'un yanındayız ve gücümüz yettiğince yardımcı olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Polat, sponsorluk tutarının 3,6 milyon lira olduğunu açıkladı.

Bursaspor Kulüp Başkanı Recep Günay ise Bursaspor'un yanında olan Tarım ve Peyzaj AŞ'ye teşekkür etti.

Atılan imzalar sonrası Kulüp Başkanı Recep Günay, Semih Polat'a forma hediye etti.