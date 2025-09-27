Tarihimizde bir ilk! Defne Kurt'tan 5. altın madalya

Milli Paralimpik Yüzücü Defne Kurt, Singapur'da devam eden Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda tarih yazmaya devam ediyor.

BİR ALTIN DAHA KAZANDI

Milli sporcu, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde altın madalya kazandı.

Milli para yüzücü Defne Kurt, kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisi finalindeki 1.06.95'lik derecesiyle bir kez daha dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

TARİHTE BİR İLKE İMZA ATTI

Singapur'daki organizasyonda daha önce 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışıkta dünya şampiyonu olan Defne, 5. altın madalyasını kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.

50 metre serbest

200 metre bireysel karışık

100 metre kelebek

100 metre serbest

100 metre sırtüstü

7 GÜNDE 5 ALTIN MADALYA

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medyada yaptığı paylaşımla milli para yüzücü Defne Kurt'u başarısından dolayı tebrik etti. Bakan Bak, "Defne tarih yazmaya devam ediyor. 7 günde 5 altın madalya. Seninle gurur duyuyoruz kızım" ifadelerinde bulundu.