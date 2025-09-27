Tarihimizde bir ilk! Defne Kurt'tan 5. altın madalya
Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt, organizasyonu 5 altın madalya ile tamamladı.
Milli Paralimpik Yüzücü Defne Kurt, Singapur'da devam eden Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda tarih yazmaya devam ediyor.
BİR ALTIN DAHA KAZANDI
Milli sporcu, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde altın madalya kazandı.
Milli para yüzücü Defne Kurt, kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisi finalindeki 1.06.95'lik derecesiyle bir kez daha dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.
TARİHTE BİR İLKE İMZA ATTI
Singapur'daki organizasyonda daha önce 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışıkta dünya şampiyonu olan Defne, 5. altın madalyasını kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.
- 50 metre serbest
- 200 metre bireysel karışık
- 100 metre kelebek
- 100 metre serbest
- 100 metre sırtüstü
7 GÜNDE 5 ALTIN MADALYA
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medyada yaptığı paylaşımla milli para yüzücü Defne Kurt'u başarısından dolayı tebrik etti. Bakan Bak, "Defne tarih yazmaya devam ediyor. 7 günde 5 altın madalya. Seninle gurur duyuyoruz kızım" ifadelerinde bulundu.