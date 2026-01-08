Haberler

Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon

Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile Marsilya'nın karşı karşıya geldiği mücadelede normal süre 2-2 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük kuran PSG, şampiyon oldu.

  • Paris Saint-Germain, Fransa Süper Kupa finalini penaltılarda 4-1 kazanarak şampiyon oldu.
  • Maçın normal süresi 2-2 berabere bitti ve PSG'nin gollerini Ousmane Dembele (13. dakika) ile Gonçalo Ramos (90+5. dakika) attı.
  • PSG, son 13 yılda 12. kez Fransa Süper Kupa şampiyonluğunu kazandı.

Fransa Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile Marsilya karşı karşıya geldi. Jaber Al-Ahmad Stadyumu'nda oynanan finalin normal süresi 2-2 berabere bitti ve direkt olarak penaltılara giden maçı Psg, 4-1'lik skorla kazandı.

90+5'TE HAYAT VEREN GOL

Marsilya'nın golleri 76. dakikada penaltıdan Mason Greenwood ve 87. dakikada Willian Pacho'dan (K.K) geldi. Psg'nin gollerini ise 13. dakikada Ousmane Dembele ve 90+5'te Gonçalo Ramos kaydetti.

PENALTILARDA KAZANAN PSG

Direkt olarak penaltılarda kazanan PSG oldu. Kaleci Chavalier'in kalesinde devleştiği anlarda rakibine 4-1 üstünlük kuran Luis Enrique'nin öğrencileri kupayı müzesine götürmeyi başardı. PSG, son 13 yılda 12'nci kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde

Fenerliler çıldıracak! Mert ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de onda
Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor

Sözleri kiliseyi ayağa kaldırdı: Kurtarıcı değil deccal
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Yıllardır gizlediği gerçeği açıkladı
Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde

Fenerliler çıldıracak! Mert ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de onda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı