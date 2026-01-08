Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon
Fransa Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile Marsilya'nın karşı karşıya geldiği mücadelede normal süre 2-2 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük kuran PSG, şampiyon oldu.
- Paris Saint-Germain, Fransa Süper Kupa finalini penaltılarda 4-1 kazanarak şampiyon oldu.
- Maçın normal süresi 2-2 berabere bitti ve PSG'nin gollerini Ousmane Dembele (13. dakika) ile Gonçalo Ramos (90+5. dakika) attı.
- PSG, son 13 yılda 12. kez Fransa Süper Kupa şampiyonluğunu kazandı.
Fransa Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile Marsilya karşı karşıya geldi. Jaber Al-Ahmad Stadyumu'nda oynanan finalin normal süresi 2-2 berabere bitti ve direkt olarak penaltılara giden maçı Psg, 4-1'lik skorla kazandı.
90+5'TE HAYAT VEREN GOL
Marsilya'nın golleri 76. dakikada penaltıdan Mason Greenwood ve 87. dakikada Willian Pacho'dan (K.K) geldi. Psg'nin gollerini ise 13. dakikada Ousmane Dembele ve 90+5'te Gonçalo Ramos kaydetti.
PENALTILARDA KAZANAN PSG
Direkt olarak penaltılarda kazanan PSG oldu. Kaleci Chavalier'in kalesinde devleştiği anlarda rakibine 4-1 üstünlük kuran Luis Enrique'nin öğrencileri kupayı müzesine götürmeyi başardı. PSG, son 13 yılda 12'nci kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.