Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon

Fransa Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile Marsilya karşı karşıya geldi. Jaber Al-Ahmad Stadyumu'nda oynanan finalin normal süresi 2-2 berabere bitti ve direkt olarak penaltılara giden maçı Psg, 4-1'lik skorla kazandı.

90+5'TE HAYAT VEREN GOL

Marsilya'nın golleri 76. dakikada penaltıdan Mason Greenwood ve 87. dakikada Willian Pacho'dan (K.K) geldi. Psg'nin gollerini ise 13. dakikada Ousmane Dembele ve 90+5'te Gonçalo Ramos kaydetti.

PENALTILARDA KAZANAN PSG

Direkt olarak penaltılarda kazanan PSG oldu. Kaleci Chavalier'in kalesinde devleştiği anlarda rakibine 4-1 üstünlük kuran Luis Enrique'nin öğrencileri kupayı müzesine götürmeyi başardı. PSG, son 13 yılda 12'nci kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.