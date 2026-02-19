Tarihi zafer nasıl mı geldi? İşte Okan Buruk'un maçın kaderini değiştiren sözleri

Galatasaray'ın RAMS Park'ta Juventus'u 5-2 mağlup ettiği tarihi gecede teknik direktör Okan Buruk'un devre arasında yaptığı konuşma galibiyetin dönüm noktası oldu. Kadro tercihleri ve maç içindeki hamleleriyle alkış alan tecrübeli çalıştırıcı, 2-1 geride soyunma odasına giden takımını ayağa kaldırdı.

"YIKIN GEÇİN"

İlk yarıyı üzgün tamamlayan sarı-kırmızılı futbolcuları etrafına toplayan Buruk'un, "Oyunun hakimi biziz. Şanssız goller yedik. Pes etmek, bırakmak kesinlikle yok. Arkamızda muhteşem bir taraftar gücü var. Evimizdeyiz, güç bizim elimizde. Böyle oynamaya devam edin, kazanan biz olacağız. Yıkın geçin" sözleriyle oyuncularına seslendiği öğrenildi.

Bu konuşmanın ardından ikinci yarıya büyük bir hırsla çıkan Galatasaray, 4 gol birden atarak unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

MAÇ SONU AÇIKLAMASI

Okan Buruk, karşılaşmanın ardından devre arasındaki konuşmasıyla ilgili soruya da yanıt verdi. İlk yarı performansından dolayı oyuncularını tebrik ettiğini belirten Buruk, "Daha dominant olan bizdik ama çok şanssız iki gol yedik. Oyunu biz yönettik. Oyuncularım çok çaba sarf etti. Geri kazanmaları iyi yaptık. Aynı oyuna devam ettiğimizde kazanacağımızı söyledim. Önemli olan çok erken ikinci golü bulmamızdı. O öz güvenle üçüncü gol ve kırmızı kart geldi. Oyunu çok dominant oynadık. Maçı da çok arzulu bitirdik. Skor bize yeter psikolojisine girmedik. En çok istediğim buydu. Skor almak çok önemliydi. Bunun acısını daha önce yaşadık. Bu kez tersini yaşamak benim için önemli bir mutluluk" ifadelerini kullandı. Sabah'ın haberine göre, Buruk'un soyunma odasındaki sözleri oyuncular üzerinde büyük etki yarattı.