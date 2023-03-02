Acun Ilıcalı hemen araya girdi! Tarihi yardım gecesinde Ali Koç, Dursun Özbek'i fena bozdu

Futbol dünyasının depremzedeler için bir araya geldiği "Omuz Omuza" kampanyasının açılış gecesinde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasındaki diyalog dikkat çekti. Özbek'in, "Futbol seyrederken benim çok hoşuma giden bir söylem var 'Tam zamanı, tam zamanı şimdi' diye söylüyorlar ya" dediği sırada Koç, "Fenerbahçe'nin söylemi o" dedi. Bunun üzerine Özbek, "Futbolda diyorum Ali Bey" ifadesini kullanırken, sunucu Acun Ilıcalı hemen araya girdi.

Türk futbolunun depremzedeler için tek yürek olduğu "Omuz Omuza" kampanyası başladı. Açılış gecesini spor kanalları canlı yayınlarken Ali Koç ile Dursun Özbek arasındaki atışma öne çıkan anlardan oldu.

"FENERBAHÇE'NİN SÖYLEMİ O"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Futbol seyrederken benim çok hoşuma giden bir söylem var. 'Tam zamanı, tam zamanı şimdi' diye söylüyorlar ya" ifadelerini kullanmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç araya girdi. Koç, Özbek'e "Fenerbahçe'nin söylemi o." derken, Özbek ise "Futbolda diyorum Ali Bey." cevabını verdi.

ACUN ILICALI ARAYA GİRDİ

Bu sırada gecenin sunuculuğunu yapan Acun Ilıcalı araya girdi. Gülüşmelerin yaşandığı anlarda Ilıcalı, "Haydi, Haydi, Haydi, Tam zamanı şimdi" dedi. Özbek ise Ali Koç'a dönerek "Tüm statlarda söylenir." ifadelerini kullandı.