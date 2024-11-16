Jake Paul'dan tarihi maça damga vuran hareket

Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson (58), ünlü Youtuber Jake Paul (27) ile ringde karşı karşıya geldi. Karşılaşma TSİ 08:08'de başladı. Mücadeleyi Jake Paul kazandı.

ÖNÜNDE EĞİLDİ

Tarihi mücadeleyi kazanan Paul, 8. raundun son saniyelerinde beklenmedik bir şekilde Tyson'ın önünde eğilerek saygı gösterisinde bulundu. Raund sonunda iki isim sarılarak kafa kafaya bir süre konuştu.

80 BİN KİŞİ İZLEDİ

ABD'nin Teksas eyaletindeki AT&T Stadı'nda gerçekleşen organizasyonu 80 bin seyirci takip etti. Tyson-Paul maçı, 2 dakika üzerinden 8 raunt olarak gerçekleşti. Jake Paul, mücadeleyi üç hakemin de ortak kararıyla kazandı. Paul, maç öncesi bahislerde de favori gösterildi. 58 yaşındaki Tyson, 2005 yılından bu yana profesyonel olarak herhangi bir boks maçına çıkmamıştı. Boks kariyerine 2018'de başlayan Jake Paul ise bugüne kadar 11 maça çıkmıştı.