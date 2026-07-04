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Kırkpınar'da ikinci gün güreşleri başladı

Kırkpınar'da ikinci gün güreşleri başladı
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Edirne'de 665. kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları, deste büyük, küçük orta küçük ve küçük orta büyük boydaki pehlivanların kol bağlamasıyla başladı. Başpehlivanlık için 32 güreşçi bugün çayıra çıkacak.

EDİRNE'de bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün güreşleri, deste büyük, küçük orta küçük ve küçük orta büyük boyda pehlivanların kol bağlamasıyla başladı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde deste büyük boyda 62, küçük orta küçük boyda 64 ve küçük orta büyük boyda 64 pehlivan çayıra salındı. Kırkpınar'da bugün baş kategorisindeki 32 pehlivan da dahil olmak üzere tüm boylarda güreşçiler karşılaşma yapacak. Güreşlerde tüm boylarda çeyrek finale kalacak isimler bugün belli olacak.

Başpehlivanlık için bugün Kırkpınar'da saat 12.30 itibarıyla güreş tutacak 32 kişinin isimleri ise şu şekilde:

Birinci torba: Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Enes Doğan, Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek, Erkan Taş, Yunus Emre Yaman, Ali İhsan Batmaz

İkinci torba: Seçkin Duman, Furkan Durmuş Altın, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Kan, İsmail Koç, Ali Gürbüz, Yıldıray Pala, Yıldıray Akın

Üçüncü torba: Serdar Yıldırım, Nedim Gürel, Serhat Gökmen, Hasan Cengiz, Cengizhan Şimşek, Abdülferik Öner, Mustafa Doğan Özkaya, Faruk Akkoyun

Dördüncü torba: Onur Susuz, Hasan Güzeller, Tolga Turan, Ünal Karaman, Fatih Atlı, İsmail Balaban, Mustafa Batu, Tanju Gemici

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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