Üye Girişi
Haberler

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İkinci Gün Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde minik-1 ve minik-2 boyda toplam 62 pehlivan mücadele etti. Başpehlivanlık için ise 40 güreşçi mücadele edecek.

Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün güreşleri, minik-1 boyda 32 ve minik-2 boyda ise 30 olmak üzere toplam 62 pehlivanın kol bağlamasıyla başladı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde minik-1'de 32 ve minik-2 boyda 30 pehlivan çayıra salındı. Kırkpınar'da bugün baş kategorisindeki 40 pehlivan da dahil olmak üzere tüm boylarda güreşçiler karşılaşma yapacak. Güreşlerde tüm boylarda çeyrek finale kalacak isimler bugün belli olacak.

Başpehlivanlık için bugün Kırkpınar'da saat 12.00 itibariyle güreş tutacak 40 kişinin isimleri ise şu şekilde:

Birinci torba: Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, İsmail Koç ve Serdar Yıldırım.

İkinci torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya ve Ali İhsan Batmaz.

Üçüncü torba: Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz ve Süleyman Başar.

Döndüncü torba: Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Tanju Gemici, Recep Kara, Recep Taslak, Emre Erkal, Faruk Akkoyun.

Beşinci torba: Arif Akın, Hamza Özkaradeniz, Şahali Kurt, Feyzullah Aktürk, Cengizhan Şimşek, Hasan Cengiz, Seçkin Duman, Yunus Emre Yaman.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Edirne Spor Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü

Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü

 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada

18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada

Bakmadan Geçme

ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 6 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz Deprem Raporları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Deprem Aktiviteleri 6 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Admira Wacker hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor? Admira Wacker Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi

Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title