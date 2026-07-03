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Kırkpınar güreşleri, minik boy pehlivanların müsabakaları ile başladı

Kırkpınar güreşleri, minik boy pehlivanların müsabakaları ile başladı
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Edirne'de UNESCO mirası Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik pehlivanların er meydanına çıkmasıyla başladı. 817 pehlivanın kayıt yaptırdığı organizasyonda 14 boyda güreşler yapılacak.

EDİRNE'de bu yıl 665'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik-1 boyda pehlivanların er meydanına çıkmasıyla bugün başladı.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde bulunan, bu yıl 665'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün start aldı. Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, minik-1 boyda 54, minik-2 boyda ise 56 pehlivan kol bağladı. Organizasyonda gün boyu, başaltı boyu da dahil olmak üzere toplam 14 boyun 13'ünde tek tur güreşler yapılacak. Büyük organizasyonun açılışı ise saat 18.30'da yine Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Öte yandan bu yıl 840 pehlivanın lig usulü sistemle katılmaya hak kazandığı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ise 817 pehlivan kayıt yaptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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