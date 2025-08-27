Tarihi gece! Üç takım tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda tarihlerinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Kairat, Bodo/Glimt ve Pafos FC, futbol dünyasında büyük bir başarı elde etti.
KAIRAT BİR İLKİ BAŞARDI
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Celtic'e penaltı atışlarında 3-2 üstünlük sağlayan Kazakistan temsilcisi Kairat, tarihinde ilk kez turnuvaya katılma hakkını elde etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turunda, golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Kairat, sahasında İskoç temsilcisi Celtic'i ağırladı.
Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Kairat, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Kairat'ın kalesini koruyan Temirlan Anarbekov, 3 penaltı atışında gole izin vermeyerek takımının başarısında önemli rol oynadı.
BODO/GLIMT BİLETİ KAPTI
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Sturm Graz, sahasında Bodo/Glimt'i 2-1 mağlup etti. Sahasındaki ilk maçı 5-0 kazanan Bodo/Glimt, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.
PAFOS'UN ZAFER GECESİ
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Pafos FC, sahasında Kızılyıldız ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kazanan Pafos FC, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Pafos FC, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.