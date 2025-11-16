Haberler

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Güncelleme:
UFC 322'de Islam Makhachev, rakibi Jack Della Maddalena'yı yenerek welterweight şampiyonu oldu. UFC'de iki farklı sıklette şampiyonluk ünvanına ulaşan 11'nci isim olan Makhachev tarihe geçti. Makhachev, "Trump, Beyaz Saray'ı aç. Ben geliyorum!" dedi.

  • Islam Makhachev, Jack Della Maddalena'yı yenerek UFC welterweight şampiyonluğunu kazandı ve çifte şampiyon oldu.
  • Makhachev, UFC'de birden fazla kategoride kemer kazanan 11. sporcu oldu.
  • Makhachev, üst üste 16. galibiyetine ulaşarak organizasyonun rekorunu egale etti.

Madison Square Garden'da gerçekleştirilen welterweightşampiyonluk maçında Islam Makhachev, rakibi Jack Della Maddalena'yı net bir üstünlükle yenerek kariyerinin ikinci sıklet şampiyonluğunu kazandı. Hakemlerin tamamı karşılaşmayı 50-45 skoruyla Makhachev lehine değerlendirirken, Dağıstanlı dövüşçü UFC'de birden fazla kategoride kemer kazanan 11. sporcu oldu.

"EN ZORLU KAMP" MEYVESİNİ VERDİ

Welterweight'e geçiş için hayatının 'en zorlu kampı'ndan geçtiğini belirten 34 yaşındaki Makhachev, güçlü rakibi karşısında sergilediği kontrolcü ve etkili performansla üst üste 16. galibiyetine de ulaştı ve organizasyonun rekorunu egale etti.

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

MAKHACHEV ÇİFTE ŞAMPİYON OLDU

Hafifsıklet kemerini mayısta boşaltan Makhachev, yarı ortasıklet kemerini kazandı ve welterweight şampiyonu oldu. Dağıstanlı dövüşçü, UFC'nin nadir çifte şampiyonlarından biri oldu.

Makhachev, mücadele sonrası iki kemeri birden omuzlarına takarak "Bu bir rüya" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

"TRUMP, BEYAZ SARAY'I AÇ BEN GELİYORUM"

Basın toplantısında gazetecilerin bulunduğu masadan bir şişe su alırken konuşan Makhachev, özgüveni yüksek açıklamalarına bir yenisini ekleyerek, "Bütün rakiplerim bunu biliyor ve kimse buna engel olamaz. Donald Trump, Beyaz Saray'ı aç, ben geliyorum!" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
title
