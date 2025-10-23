Tarihe geçti! 39'luk Dzeko durdurulamıyor

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Rapid Wien ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maçı Fiorentina, 3-0'lık skorla kazandı.

DZEKO GOLÜNÜ ATTI, TARİHE GEÇTİ

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cher Ndour, 48. dakikada Edin Dzeko ve 88. dakikada Albert Gudmundsson attı. 39 yaşındaki Edin Dzeko, attığı golle birlikte Konferans Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

FIORENTINA 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Fiorentina, 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Rapid Wien ise iki maç sonunda puanla tanışamadı.Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Fiorentina, Mainz 05 deplasmanına gidecek. Rapid Wien, sahasında Universitatea Craiova ile karşılaşacak.