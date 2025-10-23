Haberler

Tarihe geçti! 39'luk Dzeko durdurulamıyor

Tarihe geçti! 39'luk Dzeko durdurulamıyor
Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Fiorentina, Rapid Wien'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Fiorentina'da forma giyen 39 yaşındaki golcü oyuncu Edin Dzeko, takımının ikinci golünü kaydetti. Edin Dzeko, 39 yıl 220 gün ile UEFA Konferans Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

  • Fiorentina, UEFA Konferans Ligi'nin 2.
  • haftasında Rapid Wien'i 3-0 mağlup etti.
  • Fiorentina'nın gollerini Cher Ndour (9.
  • dakika), Edin Dzeko (48.
  • dakika) ve Albert Gudmundsson (88.
  • dakika) attı.
  • Edin Dzeko, 39 yaşında Konferans Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.
  • Fiorentina, iki maç sonunda 6 puan topladı.
  • Fiorentina, bir sonraki maçta deplasmanda Mainz 05 ile oynayacak.
  • Rapid Wien, bir sonraki maçta sahasında Universitatea Craiova ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Rapid Wien ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maçı Fiorentina, 3-0'lık skorla kazandı.

DZEKO GOLÜNÜ ATTI, TARİHE GEÇTİ

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cher Ndour, 48. dakikada Edin Dzeko ve 88. dakikada Albert Gudmundsson attı. 39 yaşındaki Edin Dzeko, attığı golle birlikte Konferans Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

FIORENTINA 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Fiorentina, 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Rapid Wien ise iki maç sonunda puanla tanışamadı.Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Fiorentina, Mainz 05 deplasmanına gidecek. Rapid Wien, sahasında Universitatea Craiova ile karşılaşacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
