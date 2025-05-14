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Tarihe geçen Victor Osimhen'den geleceğine dair açıklama

Tarihe geçen Victor Osimhen'den geleceğine dair açıklama
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Trabzonspor'a karşı attığı gollerle Türk futbol tarihine geçen Victor Osimhen, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız isim yaptığı açıklamada "Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor.'' dedi.

Galatasaray'da Trabzonspor'a karşı attığı gollerle adını Türk futbol tarihine yazdıran Victor Osimhen, Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''ÇOK MUTLUYUZ''

Çok mutlu olduğunu dile getiren Osimhen, "Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

''TARİHE GEÇMEK BÜYÜK ZEVK''

Attığı 2 golle Türkiye'de bir sezonda en çok gol atan yabancı olan ve tarihe geçen Osimhen, bununla ilgili "Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim." dedi.

''BÜYÜK BİR KARAR''

Taraftarların yönetime transfer çağrısıyla ilgili açıklamalar da yapan Osimhen, "Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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