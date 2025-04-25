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Tarihe geçen transfer: Türk yıldız, Newcastle United'da

Tarihe geçen transfer: Türk yıldız, Newcastle United'da
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Gençlerbirliği'nin 2007 doğumlu orta saha oyuncusu Baran Yıldız, Newcastle United'a transfer oldu. Baran Yıldız, Bölgesel Amatör Lig U19'dan Premier Lig'e amatör lisansla transfer olan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

Premier Lig ekibi Newcastle United, kadrosunu Gençlerbirliği U19 takımının 2007 doğumlu genç yıldızıyla güçlendirdi. Gençlerbirliği U19 takımının orta saha oyuncusu Baran Yıldız, Newcastle United ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

BONSERVİSİ

Newcastle United, Baran Yıldız için Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon lira ödeyecek. Anlaşmaya göre Gençlerbirliği bir sonraki satıştan da yüzde 15 pay alacak. Genç oyuncu, Newcastle United'ın U18 takımında forma giyecek.

TARİHE GEÇEN İMZA

Öte yandan Baran Yıldız, Bölgesel Amatör Lig U19'dan Premier Lig'e amatör lisansla transfer olan ilk Türk futbolcu olarak da kayıtlara geçti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMikel Archangel:

85 bin euro’ya gitmiş ama iyi olmuş gönderenden Allah razı olsun çocuk Ankara’da çürümekten kurtulmuş

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