Tarihe geçen transfer! Merih Demiral, İtalya'da kaldı
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Geçtiğimiz sezon başında İtalyan devi Juventus'tan ayrılıp Atalanta'ya kiralanan Merih Demiral, gösterdiği performansla göz doldurmuştu. Atalanta, milli futbolcu Merih Demiral'ın bonservisini aldı. Sözleşmede bulunan opsiyonu kullanan İtalyan temsilcisi, 20 milyon euro ödeme yaptı.
A Milli Takım ve İtalya Serie A'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu. Genç yıldız, geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Atalanta'da kaldı.
REKOR TRANSFER
Fanatik'te yer alan habere göre; Atalanta yönetimi, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin olumlu kararı sonrası Merih Demiral'ın bonservisini aldı. Bu ödenen bonservis Atalanta tarihinin tek seferde ödediği en yüksek bonservis bedeli olarak da tarihe not düşüldü. Merih, geçen sezon 42 maçta 2 gol 3 asistle oynadı.