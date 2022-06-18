Tarihe geçen transfer! Merih Demiral, İtalya'da kaldı

A Milli Takım ve İtalya Serie A'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu. Genç yıldız, geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Atalanta'da kaldı.

REKOR TRANSFER

Fanatik'te yer alan habere göre; Atalanta yönetimi, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin olumlu kararı sonrası Merih Demiral'ın bonservisini aldı. Bu ödenen bonservis Atalanta tarihinin tek seferde ödediği en yüksek bonservis bedeli olarak da tarihe not düşüldü. Merih, geçen sezon 42 maçta 2 gol 3 asistle oynadı.