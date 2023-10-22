"Tarih doğru değil" diyen Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası Süper Kupa isyanı

Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'da 30 Aralık'ta oynanacak Süper Kupa maçına da değindi. Derbi tarihinin uygun olmadığını belirten Buruk, "Bu oyuncuların insan olduğunu unutuyoruz. Tatil yapması, dinlenmesi gerekiyor. Aileleriyle görüşüyorlar. Tarih doğru değil, kimin de karar verdiğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Rams Park'ta oynanan derbide Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçının 30 Aralık'ta olmasına tepki gösterdi.,

"MAÇIN TARİHİ YANLIŞ"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Süper Kupa'nın yeri tartışılır, herkesin farklı görüşü olabilir. Kulüplerin ne düşündüğü önemli kulüplere gelir olabilir. İspanya'da da bu tartışmalar var. Bu anlamda bir şey söylemeyeceğim ama maçın tarihi yanlış." dedi.

"OYUNCULARIN İNSAN OLDUĞUNU UNUTUYORUZ"

Buruk ayrıca, "Bu oyuncuların tatil yapacağı tek bir hafta vardı... 24 Aralık'ta derbi var, deplasmanda oynayacağız. Bir hafta sonra kupa maçı Bu oyunculara 'Siz tatil yapmayın' diyoruz. Bu oyuncuların insan olduğunu unutuyoruz. Tatil yapması, dinlenmesi gerekiyor. Aileleriyle görüşüyorlar. Tarih doğru değil, kimin de karar verdiğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.