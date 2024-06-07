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Tarih bile verdi! Ali Koç'tan bomba transfer açıklaması

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazar günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Koç, seçildikleri takdirde 10 Haziran'dan itibaren transfer tekliflerine başlayacaklarını belirtti.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazar günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

TARİH VERDİ

Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin de konuşan Koç, "Şu an verebileceğim isim yok. Neden yok? Çünkü isimler var. Biz her mevki için 5 futbolcu belirliyoruz. Ayın 10'undan itibaren seçildiğimiz takdirde bu isimlere tekliflere başlayacağız" dedi.

"ASTRONOMİK BİR TEKLİF GELMEZSE KİMSEYİ SATMIYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Koç, "Biz bütün cephaneliği hocaya harcamadık. Bu kadronun üzerine 3-4 takviye yapacağız. İşin öteki tarafı da eldeki oyuncuları tutmak. Çok değerli oyuncularımızı değerli kulüpler istiyor. Astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (9)

Ali :

Şovunu yaptın, koltuğu garantiledin. Lakin, çatlasan da patlasan da şampiyon yine Gs olacak. Bunu bir yere not al efelerin efesi Ali Efendi.

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Awesome:

Çok doğru söyledin. Bu TFF ile başka takımın şampiyon olması hayal.

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SELÇUK GÜNDOĞDU:

TFF MHK DEĞİŞMESSE DEDİĞİN DOĞRUDUR ALİ KARDAŞ

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Emrah Emir:

Fenerbahçenin sosyal medya hesaplarında, haberlerdeki yorumlarda fenerli taraftardan çok sizin olmanız nasıl bir ezilmişlik psikolojisi ciddi anlamda merak ediyorum Ali

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Ali :

Emrah Demir: Kendinden pay biçtin sanırım kardeşim. :) Ben ezik hissettiğim için değil efelik yapan Ali Koç'a kızdığım için bunu belirttim. Ve şunu da kabul edin artık! Tff'yi eleştireceğinize onlara şükredin; onların sayesinde son dakika penaltılarıyla yarıştan kopmadınız... Yoksa açık ara Gs şampiyondu.

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albatros :

Ali koçun dünyaca ünlü futbolcularla anlaştığını gören cimbom, çok ünlü bir kaç hakemle anlaşmış :)))

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Emir Güler:

ALİ YAPACAĞIN TEKLİFLER HER ZAMAN Kİ GB YİNE 2.LİK İÇİNDİR MALUM 1. BELLİ CANIM İNSANLARI DAHA FAZLA KANDIRMANIN MANASI YOK İNSANLAR AÇTI GÖZLERİNİ

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Bülent null:

GS kim artık onların şampiyonluk dönemi bitti hakemlerle alma dönemi bitti dunyyanin en iyisi var Okan buruk kaç kupası var

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pusatalfa:

yine 40 yaşına dayanmış lar olmasında

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