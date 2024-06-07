Tarih bile verdi! Ali Koç'tan bomba transfer açıklaması

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazar günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

TARİH VERDİ

Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin de konuşan Koç, "Şu an verebileceğim isim yok. Neden yok? Çünkü isimler var. Biz her mevki için 5 futbolcu belirliyoruz. Ayın 10'undan itibaren seçildiğimiz takdirde bu isimlere tekliflere başlayacağız" dedi.

"ASTRONOMİK BİR TEKLİF GELMEZSE KİMSEYİ SATMIYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Koç, "Biz bütün cephaneliği hocaya harcamadık. Bu kadronun üzerine 3-4 takviye yapacağız. İşin öteki tarafı da eldeki oyuncuları tutmak. Çok değerli oyuncularımızı değerli kulüpler istiyor. Astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.