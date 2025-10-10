Taraftarların performans beklediği Talisca bakın nelerle uğraşıyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sosyal medyada bu kez sahadaki performansıyla değil, müzik tutkusu ile gündeme geldi. Ünlü futbolcu, arabasında Sezen Aksu'nun "İkili Delilik" şarkısına eşlik ettiği bir videoyu paylaştı.

MÜZİK TUTKUSUYLA TANINIYOR

Müzik tutkusu bilinen Talisca'nın videosu kısa sürede binlerce beğeni alsa da, taraftarların bir kısmı bu paylaşımı "zamanlama hatası" olarak değerlendirdi. Özellikle son haftalarda performansıyla eleştirilen futbolcunun, takım zor günler geçirirken eğlenceli paylaşımlar yapması bazı Fenerbahçelilerin tepkisini çekti.

FORMUNU KAYBETTİ, ELEŞTİRİLER ARTTI

Sezona istenilen seviyede başlayamayan Anderson Talisca, özellikle kritik maçlardaki etkisiz oyunu nedeniyle hedefte. Taraftarlar, yıldız ismin sosyal medya yerine sahadaki performansına odaklanması gerektiğini savunuyor. Talisca'nın, son haftalardaki düşük temposu ve kaçırdığı fırsatlar, Fenerbahçe'nin kaybettiği puanlarda belirleyici oldu.