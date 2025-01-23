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Galatasaraylıları yıkan haber: Ziyech krizi git gide büyüyor

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Galatasaray'da gözden çıkarılan ve ara transfer döneminde takımdan gönderilmesi için fırsat kollanan Hakim Ziyech'in Suudi Arabistan takımlarından Al Fateh anlaştığı iddia edilmişti. Al Fateh Teknik Direktörü Jose Gomes, "Hakim Ziyech'in kadroya dahil edilmesini hiç istemedim. Aklıma bile gelmedi" sözleriyle bu iddiayı yalanladı.

Galatasaray'da transfer edilecek isimler kadar, gözden çıkarılan futbolcuların gönderilmesi de büyük önem taşıyor. Zaha'yı Charlotte FC'ye kiralayan sarı-kırmızılılar, bir diğer kanat oyuncusu Hakim Ziyech ile de yollarını ayırmak için yoğun mesai harcıyor. Tecrübeli futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AL-FATEH İLE ANLAŞTIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

kadro dışı bırakılan Hakim Ziyech'in ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Faslı yıldızıngeçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. Öte yandan Ziyech'in sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesini feshetmek için sezon sonuna kadarki hak edişi olan 2.9 milyon euronun tamamını istediği de iddia edilmişti.

TEKNİK DİREKTÖRLERİ ZIYECH'İ YALANLADI

Bunun iddia üzerine Al Fateh Teknik Direktörü Jose Gomes, Hakim Ziyech ile ilgili açıklamalarda bulundu.Portekizli teknik adam, Ziyech iddialarını yalanladı. Suudi Arabistan ekibinin çalıştırıcısı, "Hakim Ziyech'in kadroya dahil edilmesini hiç istemedim. Aklıma bile gelmedi. Ben belirlediğim isimleri yönetime ilettim" dedi.

ZIYECH'IN PERFORMANSI

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika bulabildi. Sarı-kırmızılılarla toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki Faslı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaraylıları yıkan haber: Ziyech krizi git gide büyüyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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