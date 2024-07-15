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Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak

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Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, 3 yıldız futbolcuyu birden açıklamaya hazırlanıyor. Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Allan Saint Maximin ile anlaşan sarı-lacivertliler, bu hafta içinde resmi açıklamayı yapmayı planlıyor.

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, bu hafta 3 transferi birden açıklamaya hazırlanıyor.

CENK TOSUN GELİYOR

Süper Lig devi Beşiktaş ile anlaşamayan Cenk Tosun'u kısa sürede ikna eden Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu yarın sağlık kontrollerinden geçirecek.

Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi aynı anda açıklayacak

OĞUZ AYDIN DA BİTMEK ÜZERE

Fenerbahçe ve Alanyaspor, Oğuz Aydın transferi için anlaşmaya vardı. Oğuz Aydın bugün saat 23.10'da İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacak. Salı günü sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.

Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi aynı anda açıklayacak

MAXIMIN DE TAMAM

Sarı lacivertliler, Allan Saint Maximin transferinde de mutlu sona ulaştı. Suudi Arabistan ekibiyle el sıkışan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu 1 yıllığına kiralıyor.

Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi aynı anda açıklayacak

Kaynak: Haberler.com / Spor

Oğuz Aydın Cenk Tosun Fenerbahçe Aydın Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Melih Bayrak:

ulan bunlar transfermi yine bizi uyuttun Ali Koç Mourinho geldi bizde dedik kimler gelir kimler.gelenler cenk tosun maçın diye duymadığımız adam yine aynı senaryo GS indirir yıldızlar topluluğuna yeni yildizlari bizde izleriz 6 yıldır olduğu gibi

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