Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, bu hafta 3 transferi birden açıklamaya hazırlanıyor.

CENK TOSUN GELİYOR

Süper Lig devi Beşiktaş ile anlaşamayan Cenk Tosun'u kısa sürede ikna eden Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu yarın sağlık kontrollerinden geçirecek.

OĞUZ AYDIN DA BİTMEK ÜZERE

Fenerbahçe ve Alanyaspor, Oğuz Aydın transferi için anlaşmaya vardı. Oğuz Aydın bugün saat 23.10'da İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacak. Salı günü sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.

MAXIMIN DE TAMAM

Sarı lacivertliler, Allan Saint Maximin transferinde de mutlu sona ulaştı. Suudi Arabistan ekibiyle el sıkışan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu 1 yıllığına kiralıyor.