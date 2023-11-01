Taraftarların dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe'de takımın bel kemiği ilk devreyi kapattı

Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlık yaşayan iki oyuncusu Rodrigo Becao ve Fred için açıklama yaptı. Yapılan tetkikler sonucunda Becao'nun Hamstring grubundan tendon kopması, Fred'in ise kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Brezilyalı savunma oyuncusu Becao'nun sakatlığı nedeniyle 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao ve Fred'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

BECAO'NUN TENDONU KOPTU, FRED'DE YIRTIK VAR

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred'in ise kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiği belirtildi.

İşte o açıklama;

Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır. Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

BECAO İLK DEVREYİ KAPATTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Brezilyalı savunma oyuncusu Becao'nun sakatlığı nedeniyle 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.