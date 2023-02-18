Taraftarların ağzı açık kaldı! Burak Yılmaz, 37 yaşında inanılmazı başarıyor

Hollanda 1. Ligi'nin 22. haftasında Fortuna Sittard, Waalwijk'a 3-1 yenildi. Mücadelede Sittard forması giyen Burak Yılmaz, şık bir gol attı. Ligde gol sayısını 9'a yükselten Yılmaz, 37 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla taraftarları şaşırtırken büyük alkış topladı.

Waalwijk ile Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Sittard, 3-1 kaybederken Burak Yılmaz takımının tek golünü atan isim oldu.

AÇILIŞI BURAK YILMAZ YAPTI

İlk yarısı golsüz eşitlikle biten mücadelenin 49. dakikasında Burak Yılmaz, attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyamayan Fortuna Sittard sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Görüntü: ESPN

Görüntü: ESPN

GOL SAYISINI 9'A YÜKSELTTİ

Maçta fileleri havalandıran Burak Yılmaz, Hollanda'da adından söz ettirmeye devam ediyor. 37 yaşında olmasına rağmen fantastik bir performans ortaya koyan deneyimli futbolcu, ligde gol sayısını 9'a çıkardı.