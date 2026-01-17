Haberler

Taraftarlardan Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Taraftarlardan Mauro Icardi'ye ateş püskürdü
Güncelleme:
Galatasaraylı taraftarlar, 1-1 sona eren Gaziantep FK maçının ardından tribünlere yönelen Mauro Icardi'ye büyük tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, birçok yorumda bulunarak Arjantinli oyuncuyu performansından dolayı eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda 2 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftarlar, müsabaka içinde futbolculara tepki gösterdi.

ICARDI'YE MAÇ SONUNDA BÜYÜK TEPKİ

Taraftarın tepkilerinden nasibini alan isimlerden biri de Mauro Icardi oldu. Gaziantep FK maçının ardından tribünlere yönelen Mauro Icardi'ye büyük tepki gösterildi. Icardi'nin bu tepkiler sonrası büyük bir üzüntüyle soyunma odasına yöneldiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ARTTI

Öte yandan Arjantinli golcüye tepkiler sosyal medyada da devam etti. Taraftarlar, birçok yorumda bulunarak yıldız oyuncunun fazla kilolarını ve formsuzluğunu öne çıkardı. Yapılan yorumlarda, ''Nerede eski Icardi, nerede bu Icardi. Ayağında top bile tutamıyor.'' ifadeleri kullanılarak eleştirilerde bulunuldu.

Mauro Icardi'nin Gaziantep FK maçı performansı:

  • 27 Topla Buluşma
  • 7 RCS Topla Buluşma
  • 12/19 Pas
  • 0/5 Şut
  • 1/5 İkili Mücadele
