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Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi

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Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı konuşulan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, sosya medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mourinho'nun paylaştığı görselde bavul, ayakkabı ve çantaların olduğu görüldü. Başarılı antrenörün o paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı konuşulan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, sosya medya hesabından bir paylaşım yaptı.

BAVUL, AYAKKABI VE ÇANTA

Mourinho'nun paylaştığı görselde bavul, ayakkabı ve çantaların olduğu görüldü. Başarılı antrenörün o paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Mourinho'nun yaptığı paylaşım şöyle:

Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Sinan Bulduk:

Feneri tokatlamaya geliyor tazminat kralı :)

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Zafer yılmaz :

6 ay sonra kovulur ve dünyanın tazminatını alır. klasik klüp hikayeleri.ondan sonra klüplerin dünya borcu var ödeyemez.Yerli hocaları hiçe sayan zihniyetler Türk futbolunuda bitirirler.

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Abdulhak Myradow:

Satranç ustası geliyor Cinbom ile TFF hazır olun.

2
3
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Siranuş Nermer:

tazminatlrdanmı geçiniyormuş ??

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1
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