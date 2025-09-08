Taraftarlar şokta! Yeni transfer edilen yıldız haftalarca forma giyemeyecek

Meksika Milli Takımı formasıyla hazırlık maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez'in sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Meksika ile Japonya arasında oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Alvarez, 32. dakikada sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Erik Lira'ya bıraktı. Sağ arka üst baldırında sorun yaşayan 27 yaşındaki orta saha, milli takım kampından ayrıldı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Alvarez'in kısa süre içinde İstanbul'a gelerek tedavisine başlanacağı belirtildi.

YILDIZ FUTBOLCU 1 AY YOK

TVC Deportes'un haberine göre; Edson Alvarez, yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak. 27 yaşındaki oyuncunun durumu ve uygulanacak tedavi, İstanbul'da yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.