Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu

Afrika Uluslar Kupası'nın 21 Aralık 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olması nedeniyle gözler FIFA'nın oyuncu gönderim takvimine çevrilmişti. Merakla beklenen karar açıklandı ve turnuvaya katılacak futbolcuların milli takıma teslim edilmesi gereken son gün 15 Aralık olarak belirlendi.

OSIMHEN ANTALYASPOR MAÇINDAN SONRA AYRILIYOR

Bu açıklamayla birlikte Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in de takımdan ayrılacağı tarih kesinleşti. Nijeryalı golcünün, Galatasaray'ın 13 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçının ardından milli takım kampına katılması bekleniyor. Böylece Osimhen, ligdeki kritik karşılaşmadan sonra Afrika Uluslar Kupası için ülkesinin yolunu tutacak.

GEÇMİŞTE MİLLİ TAKIMDA SAKATLANMIŞTI

Osimhen, milli takım kampına gittiği son süreçte sakatlanmış ve uzun süre formasından uzak kalmıştı. Yıldız oyuncu ancak Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönebilmişti. Galatasaray cephesinde bu kez benzer bir sakatlık yaşanmaması en büyük temenni olarak öne çıkıyor.