Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu

Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu
Güncelleme:
FIFA, Afrika Uluslar Kupası için futbolcuların kulüplerinden ayrılacağı son tarihi 15 Aralık olarak açıkladı. Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in Antalyaspor maçından hemen sonra milli takım kampına gitmesi bekleniyor. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz milli takım döneminde sakatlık yaşamıştı.

  • Afrika Uluslar Kupası'na katılacak futbolcuların milli takıma teslim edilmesi gereken son gün 15 Aralık olarak belirlendi.
  • Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılacağı tarih 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçının ardındır.
  • Victor Osimhen milli takım kampına katıldığı son süreçte sakatlanmış ve uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Afrika Uluslar Kupası'nın 21 Aralık 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olması nedeniyle gözler FIFA'nın oyuncu gönderim takvimine çevrilmişti. Merakla beklenen karar açıklandı ve turnuvaya katılacak futbolcuların milli takıma teslim edilmesi gereken son gün 15 Aralık olarak belirlendi.

OSIMHEN ANTALYASPOR MAÇINDAN SONRA AYRILIYOR

Bu açıklamayla birlikte Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in de takımdan ayrılacağı tarih kesinleşti. Nijeryalı golcünün, Galatasaray'ın 13 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçının ardından milli takım kampına katılması bekleniyor. Böylece Osimhen, ligdeki kritik karşılaşmadan sonra Afrika Uluslar Kupası için ülkesinin yolunu tutacak.

GEÇMİŞTE MİLLİ TAKIMDA SAKATLANMIŞTI

Osimhen, milli takım kampına gittiği son süreçte sakatlanmış ve uzun süre formasından uzak kalmıştı. Yıldız oyuncu ancak Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönebilmişti. Galatasaray cephesinde bu kez benzer bir sakatlık yaşanmaması en büyük temenni olarak öne çıkıyor.

Hamza Temur
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAdanalı volkan:

arda vardı hergün osimene mi döndük

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYok canım:

Evet en büyük temennimiz bu başka sorun kalmadı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıözgün özen :

çokta fifi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
