Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olan Lazio maçı, tv100'den şifresiz olarak yayınlanacak.

3 sene üst üste şampiyon olan ve gelecek sezon da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

LAZIO MAÇI TV100'DEN YAYINLANACAK

2 Ağustos Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak mücadelenin yayıncı kuruluşu belli oldu. Karşılaşma tv100'den şifresiz olarak yayınlanacak.

Yeni sezon öncesi 19 Temmuz'a kadar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek olan sarı-kırmızılılar daha sonrasında Avusturya'ya gidecek. Galatasaray burada 23 Temmuz'a kadar kalacak.

HAZIRLIK MAÇLARI FİKSTÜRÜ

  • 20 Temmuz 2025: Galatasaray – Admira Wacker
  • 23 Temmuz 2025: Galatasaray – Cagliari
  • 26 Temmuz 2025: Galatasaray – Strasbourg (Fransa)
  • 2 Ağustos 2025: Galatasaray – Lazio (İtalya)
Haberler.com / Barış Polat - Spor
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı

Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hobi bahçesinde yaban arılarının yuvasını bozan vatandaşın acı sonu

Yok böyle bir ölüm şekli! Hobi bahçesinde acı son
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.