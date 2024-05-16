Taraftarlar Mourinho için geri sayıma geçmişti! Ali Koç'tan sürpriz teknik direktör hamlesi
Fenerbahçe'de gözler Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki başkanlık seçimine çevrilmiş durumda. Yıldırım, teknik direktörlüğe dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamıştı. Rakibi Koç'tan sürpriz bir hamle geldi. Ali Koç, İtalyan devi Milan'ı çalıştıran Stefano Pioli'yi gündemine aldı. Görüşme gerçekleştirilen İtalyan teknik adam, Milan'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un ardından eski başkan Aziz Yıldırım'ın da adaylığını açıklamasıyla başkanlık seçiminin heyecanı tavan yaptı. İki aday da seçime iddialı girerken, gelecek sezon takımın başında olacak teknik adamla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
AZİZ YILDIRIM, MOURINHO'YU AÇIKLADI
Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüştüklerini ve anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Mevcut başkan Ali Koç'un da Jose Mourinho'yu düşündüğünü açıklayanYıldırım, Portekizli teknik adama bir an önce imza attırılması yönünde çağrı yaptı.
ALİ KOÇ'TAN PIOLI HAMLESİ
Sarı-lacivertli taraftarlar bu açıklamaların ardından Jose Mourinho için geri sayıma geçerken, mevcut başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ali Koç'un talimatıyla Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ile beklenmedik bir görüşme gerçekleştirildi.
BRANCO, TEMSİLCİSİYLE BİR ARAYA GELDİ
Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Mario Branco, Koç'un talimatının ardından İtalyan teknik adamın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve 58 yaşındaki teknik adamın şartlarını sordu.
MILAN'DAN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR
Milan'ı 2021-2022 sezonunda yaklaşık 11 yılık aranın ardından şampiyonluğa ulaştıran Stefano Pioli, bu sezon ezeli rakipleri Inter'in 18 puan gerisinde kalmalarının ardından ayrılık haberleri gündeme geldi. İtalyan ekibi Milan, Pioli ile devam etmeme kararına sıcak bakarken, teknik direktör Pioli de yeni kulübü için menajerlerine talimat verdi. Öte yandan Milan'ın başında 238 resmi maça çıkan Stefano Pioli, 1.90'lık puan ortalaması elde etti.