Taraftarlar, Mourinho için geri sayıma geçmişti! Ali Koç'tan sürpriz teknik direktör hamlesi

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un ardından eski başkan Aziz Yıldırım'ın da adaylığını açıklamasıyla başkanlık seçiminin heyecanı tavan yaptı. İki aday da seçime iddialı girerken, gelecek sezon takımın başında olacak teknik adamla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

AZİZ YILDIRIM, MOURINHO'YU AÇIKLADI

Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüştüklerini ve anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Mevcut başkan Ali Koç'un da Jose Mourinho'yu düşündüğünü açıklayanYıldırım, Portekizli teknik adama bir an önce imza attırılması yönünde çağrı yaptı.

ALİ KOÇ'TAN PIOLI HAMLESİ

Sarı-lacivertli taraftarlar bu açıklamaların ardından Jose Mourinho için geri sayıma geçerken, mevcut başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ali Koç'un talimatıyla Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ile beklenmedik bir görüşme gerçekleştirildi.

BRANCO, TEMSİLCİSİYLE BİR ARAYA GELDİ

Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Mario Branco, Koç'un talimatının ardından İtalyan teknik adamın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve 58 yaşındaki teknik adamın şartlarını sordu.

MILAN'DAN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Milan'ı 2021-2022 sezonunda yaklaşık 11 yılık aranın ardından şampiyonluğa ulaştıran Stefano Pioli, bu sezon ezeli rakipleri Inter'in 18 puan gerisinde kalmalarının ardından ayrılık haberleri gündeme geldi. İtalyan ekibi Milan, Pioli ile devam etmeme kararına sıcak bakarken, teknik direktör Pioli de yeni kulübü için menajerlerine talimat verdi. Öte yandan Milan'ın başında 238 resmi maça çıkan Stefano Pioli, 1.90'lık puan ortalaması elde etti.