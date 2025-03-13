Taraftarlar isyanda! Fenerbahçe-Rangers maçının hakeminden skandal karar
Fenerbahçe, Rangers karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca'nın rakip ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Müsabakanın hakemi Espen Eskas ise kendisini aldatmaya yönelik hareketi yaptığı düşüncesiyle Brezilyalı yıldıza sarı kart gösterdi. Fenerbahçe cephesi ve taraftarlar, bu karara tepki gösterdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoç ekibi Rangers ile deplasmanda karşıya karşıya geldi. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda maçın hakeminin verdiği karar tartışmalara neden oldu.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Talisca ve Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi.
TALISCA'YA SARI KART VERDİ
Norveçli hakem Espen Eskas, bu dakikada oyunu durdurdu ve kendisini aldatmaya yönelik hareket yaptığı gerekçesiyle Brezilyalı yıldıza sarı kart verdi. Talisca ve Fenerbahçe cephesi bu karara tepki gösterdi. Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesindeki yardımcı antrenör Salvatore Foti de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.
İşte o pozisyon;