Taraftarlar isyanda! Fenerbahçe-Rangers maçının hakeminden skandal karar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoç ekibi Rangers ile deplasmanda karşıya karşıya geldi. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda maçın hakeminin verdiği karar tartışmalara neden oldu.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Talisca ve Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi.

TALISCA'YA SARI KART VERDİ

Norveçli hakem Espen Eskas, bu dakikada oyunu durdurdu ve kendisini aldatmaya yönelik hareket yaptığı gerekçesiyle Brezilyalı yıldıza sarı kart verdi. Talisca ve Fenerbahçe cephesi bu karara tepki gösterdi. Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesindeki yardımcı antrenör Salvatore Foti de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: TRT 1