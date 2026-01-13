Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu

Fenerbahçe'de yönetim, yeni transferlere kaynak oluşturmak için iki futbolcunun satışından toplam 20 milyon euro gelir hedefliyor. İddiaya göre Fred için Olympiakos devredeyken, Sebastian Szymanski için ilk resmi teklif Rennes'den geldi.

GÖZLER AYRILACAK İSİMLERE ÇEVRİLDİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da kadroda ayrılacak oyuncularla ilgili süreç hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde hem yeni hamlelere bütçe açmak hem de kadro planlamasını netleştirmek adına iki isim ön plana çıktı.

FRED'İN FORMA ŞANSI AZALDI İDDİASI

Matteo Guendouzi'nin transferi sonrası forma şansının azaldığı belirtilen Fred'in, takımdan ayrılacak isimlerin başında geldiği ifade edildi. Haberde, Brezilyalı oyuncunun daha önce teknik direktör Domenico Tedesco ile de sorun yaşadığı öne sürüldü.

OLYMPIAKOS 9 MİLYON EURO ÖNERDİ İDDİASI

Fred'e Yunan ekibi Olympiakos'un talip olduğu, kulübün Fenerbahçe'ye 9 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin bu teklifi değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

SZYMANSKI İÇİN İLK RESMİ TEKLİF RENNES'DEN

Takımdan ayrılmak istediği öne sürülen bir diğer isim Sebastian Szymanski oldu. Union Berlin ve PSV'nin de oyuncuyla ilgilendiği aktarılırken, ilk resmi teklifin Rennes'den geldiği belirtildi. Fransız ekibinin, Fenerbahçe'ye 11 milyon euro bonservis + bonuslar içeren bir öneri sunduğu, yönetimin de teklifi kabul etmeye hazırlandığı ifade edildi.

HEDEF: 20 MİLYON EURO GELİR

İddiaya göre Fenerbahçe, Fred ve Szymanski transferlerinden bu hafta içinde toplam 20 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.