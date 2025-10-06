Taraftarlar endişeli! Galatasaray'ın yıldızı 2 maç yok

Galatasaray- Beşiktaş derbisinde, Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Davinson Sanchez'in hakem raporunun "şiddetli müdahale" olarak değerlendirilmesi halinde 2 maçlık ceza alması bekleniyor.

2 MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Davinson Sanchez, cezalı duruma düşmesi halinde RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında forma giyemeyecek. Kolombiyalı futbolcu, savunmadaki istikrarı nedeniyle Galatasaray için büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.

SİNGO DA SAKATLANDI

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo'nun da aynı maçlarda forma giymesi beklenmiyor. Böylece Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunma hattında zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kalacak.