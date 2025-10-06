Taraftarlar endişeli! Galatasaray'ın yıldızı 2 maç yok
Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, Beşiktaş derbisinde gördüğü direkt kırmızı kart sonrası büyük ihtimalle 2 maç ceza alacak.
Galatasaray- Beşiktaş derbisinde, Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Davinson Sanchez'in hakem raporunun "şiddetli müdahale" olarak değerlendirilmesi halinde 2 maçlık ceza alması bekleniyor.
2 MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK
Davinson Sanchez, cezalı duruma düşmesi halinde RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında forma giyemeyecek. Kolombiyalı futbolcu, savunmadaki istikrarı nedeniyle Galatasaray için büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.
SİNGO DA SAKATLANDI
Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo'nun da aynı maçlarda forma giymesi beklenmiyor. Böylece Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunma hattında zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kalacak.