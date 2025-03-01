Taraftarlar duyunca sabah akşam konuşacak! Yunus Akgün'den büyük fedakarlık

Süper Lig devi Galatasaray ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcularından Yunus Akgün hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

TEKNİK HEYET TEBRİK ETTİ

İddiaya göre yıldız oyuncunun dizi aslında ameliyatlık. Ancak süreç uzamasın diye oynamaya devam ediyor. Teknik heyetin Yunus'u bu fedakarlığından dolayı özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 32 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 11 gol attı ve 7 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.