Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin sözleşmesinin son yılına girmesi, transfer iddialarını alevlendirdi. Meksika temsilcisi Club America'nın Icardi'yi kadrosuna katmak istediği, ayrıca Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin de oyuncuya yıllık 10 milyon euro'dan 2 sezonluk sözleşme teklif ettiği belirtiliyor.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili Meksika ve Suudi Arabistan'dan dikkat çeken transfer iddiaları gündeme geldi.

SÖZLEŞMESİNİN SON YILINA GİRDİ

Geçtiğimiz sezon Tottenham maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, yeni sezonda takıma geri dönerek gol ritmini yeniden buldu.

Süper Lig'de gollerine devam eden yıldız futbolcu, fiziksel durumu nedeniyle zaman zaman eleştiriler alsa da Galatasaray'ın en etkili isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak Arjantinli golcünün, sarı-kırmızılılardaki sözleşmesinin son yılına girmesi transfer söylentilerini yeniden alevlendirdi.

MEKSİKA'DAN SÜRPRİZ TALİP

Meksika basınında yer alan UNANIMO Deportes haberine göre, Club America Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Meksika temsilcisinin takımında etkili bir golcünün bulunmamasının ve ligdeki statüsünü koruma isteğinin transfer ilgisinin ana sebepleri arasında yer aldığı belirtildi. Icardi'nin sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğine dikkat çekilirken, transferin ocak ayında uygun bir bonservis bedeliyle ya da sezon sonunda bedelsiz olarak gerçekleşebileceği ifade edildi.

"GÖZ KAMAŞTIRICI" TRANSFER

Club America'nın olası Icardi transferi Meksika basınında "göz kamaştırıcı imza" olarak nitelendirildi. Ancak Arjantinli yıldızın 7,5 milyon euroyu bulan yıllık maaşı, Meksika ekibinin maaş sınırının oldukça üzerinde bulunuyor. Haberde, transferin gerçekleşebilmesi için Club America yönetiminin mali şartları zorlayabileceği vurgulandı.

SUUDİLER DE DEVREDE

Yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz'ı almak isteyen ancak sonuç alamayan Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, bu kez gözünü Mauro Icardi'ye dikti.

Tuttomercato'nun haberine göre Suudi kulübü, Icardi'ye yıllık 10 milyon euro'dan 2 sezonluk sözleşme teklif etti. Transferin ocak ayında gerçekleşmesinin beklendiği belirtiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

32 yaşındaki Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 9 resmi maçta 373 dakika süre aldı ve 5 gol kaydetti. Takımın hücum hattında kilit rol oynamayı sürdüren Icardi'nin geleceği, hem Galatasaray yönetiminin planlaması hem de gelen tekliflerin ciddiyetine göre netlik kazanacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Şu an Icardı ve Barış'ın takıma bir faydası yok. Barış yeteneksiz, Icardı form tutmadı. Satalım kasaya para girsin.

skardi

