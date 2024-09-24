Taraftarlar bekliyordu! Jose Mourinho'dan derbi sonrası ilk hamle geldi

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1 yenildikleri Galatasaray derbisi sonrası oyuncularıyla konuştu.

"MAZERETİMİZ YOK"

"Sahip çıkarım ama eleştiririm, kimsenin forması garanti değil" diyen başarılı antrenör, "Mazeretimiz yok" dedi. Derbide yapılan hataları tek tek gösteren, her oyuncunun özeleştiri yapmasını isteyen Mourinho, perşembe günkü Union Saint- Gilloise maçından ise iyi futbol ve galibiyet istedi.

Portekizli hoca bu maçta kadroyu da büyük oranda değiştirecek. Kulübede oturan bazı oyuncuların oynamayı sahadakilerden daha fazla hak ettiğini söyleyen Mourinho, "Karakterli, yetenekli oyuncularsınız. Her oyuncunun bazen kötü oynamaya hakkı vardır. Ancak kötü oyun 2-3 maçı geçerse gereğini yaparım. Çünkü kadromda iki tane kaliteli 11 çıkaracak futbolcu var" ifadesini kullandı.

"CEZAYI KESTİLER"

Galatasaray maçının değerlendirmesini yaparken, "Kırılma anları hep aleyhimize oldu. Net fırsatları kaçırdık, onlar kaçırmadı. Biz hata yaptık, cezayı kestiler. Onlar hata yaptı, biz kesemedik. Ancak bunlar mazeret değil. Sizler de ben de buraya birkaç maç için gelmedik. Şampiyonluğu hedefliyoruz. Yakalayacağımız bir seriyle yine zirvede olacağız" ifadelerini kullandı.