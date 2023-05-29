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Taraftarlar akın etti! Galatasaray'a başkentte coşkulu karşılama

Taraftarlar akın etti! Galatasaray'a başkentte coşkulu karşılama

Spor Haberleri

Süper Lig devi Galatasaray, kazanması halinde şampiyon olacağı Ankaragücü maçı için başkente gitti. Sarı-kırmızılı takım, taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Lider Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Mücadele Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak.

Taraftarlar akın etti! Galatasaray'a başkentte coşkulu karşılama

Galatasaray şampiyonluk maçı için Ankara'ya gitti. Başkentte coşkuyla karşılanan sarı-kırmızılılarda Erden Timur yaptığı açıklamada, "İnşallah şampiyon olacağız. Herkesin çok emeği var. Yarın Türk Telekom ile play-off maçımız da var. Tüm taraftarımızı o maça da bekliyoruz" dedi.

Taraftarlar akın etti! Galatasaray'a başkentte coşkulu karşılama

İkinci başkan Metin Öztürk ise "Şampiyonluk hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Bitmiş bir şey için konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Taraftarlar akın etti! Galatasaray'a başkentte coşkulu karşılama

Okan Buruk'un öğrencileri, Ankaragücü maçını yenmesi durumunda diğer takımların sonuçlarına bakmadan 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 79 puanda 1. sırada yer alıyor. Galatasaray'ın 74 puanlı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşılaşacağı mücadele de da aynı saatte başlayacak.

Taraftarlar akın etti! Galatasaray'a başkentte coşkulu karşılama

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Ankaragücü Spor Haberler

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