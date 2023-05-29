Taraftarlar akın etti! Galatasaray'a başkentte coşkulu karşılama

Lider Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Mücadele Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Galatasaray şampiyonluk maçı için Ankara'ya gitti. Başkentte coşkuyla karşılanan sarı-kırmızılılarda Erden Timur yaptığı açıklamada, "İnşallah şampiyon olacağız. Herkesin çok emeği var. Yarın Türk Telekom ile play-off maçımız da var. Tüm taraftarımızı o maça da bekliyoruz" dedi.

"BİTMİŞ BİR ŞEY"

İkinci başkan Metin Öztürk ise "Şampiyonluk hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Bitmiş bir şey için konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

ASLAN, YENERSE ŞAMPİYON

Okan Buruk'un öğrencileri, Ankaragücü maçını yenmesi durumunda diğer takımların sonuçlarına bakmadan 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 79 puanda 1. sırada yer alıyor. Galatasaray'ın 74 puanlı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşılaşacağı mücadele de da aynı saatte başlayacak.