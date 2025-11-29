Haberler

Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı Haber Videosunu İzle
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında Jhon Duran'ın kırmızı kart görmesi sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın alkışla destek vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Duran'ın ani tepkisi tartışma yaratırken, Saran'ın bu hareketi sosyal medyada 'Duran'a moral desteği' ve 'Oyuncusunu sahiplenen başkan' yorumlarıyla paylaşıldı.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Jhon Duran'ın kırmızı kart gördüğü anda ayağa kalkarak onu alkışladı.
  • Jhon Duran, Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında 90+1'de kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
  • Kırmızı kartın, Duran'ın ailesine yönelik küfür provokasyonu nedeniyle verildiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Jhon Duran, rakibiyle yaşadığı gerilim sonrası 90+1'de kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Kolombiyalı golcünün bu ani tepkisi tartışma yaratırken, tribünlerdeki bir görüntü olayın başka bir yönünü gündeme taşıdı.

ŞAŞKINLIKLA BAKTI, SONRA ALKIŞLADI

Karşılaşma sırasında çekilen görüntülerde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Duran'ın kırmızı kart gördüğü ana önce şaşkın bir ifadeyle baktığı, ardından ayağa kalkarak futbolcusunu alkışladığı görülüyor. Başkanın bu jesti, sosyal medyada "Duran'a moral desteği", "Oyuncusunu sahiplenen başkan" yorumlarıyla paylaşıldı.

Taraftarın tepki gösterdiği olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

DESTEK MESAJI OLARAK YORUMLANDI

Duran'ın ailesine yönelik küfür provokasyonunun kırmızı karta sebep olduğu iddiaları gündeme gelirken, Saran'ın bu hareketi futbolcusuna moral ve sahiplenme mesajı olarak değerlendirildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBabayaro:

bu kafayla bizden bir halt olmazzzz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özgür Özel'in sözleri salonda alkış tufanı kopardı

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özgür Özel'in sözleri salonda alkış tufanı kopardı

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Venezuela'da yakıt tankerine baskın: Gizli bölmelerde 500 kilo kokain ele geçirildi

Bu görüntüler Trump'ın savaş ilan etmesine yeter
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı

Zeybek oynarken bir anda yere yığıldı
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı

Küçük çocuk bir anda gözü dönüp saldırmaya başladı, nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.