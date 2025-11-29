Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı
Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında Jhon Duran'ın kırmızı kart görmesi sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın alkışla destek vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Duran'ın ani tepkisi tartışma yaratırken, Saran'ın bu hareketi sosyal medyada 'Duran'a moral desteği' ve 'Oyuncusunu sahiplenen başkan' yorumlarıyla paylaşıldı.
- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Jhon Duran'ın kırmızı kart gördüğü anda ayağa kalkarak onu alkışladı.
- Jhon Duran, Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında 90+1'de kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
- Kırmızı kartın, Duran'ın ailesine yönelik küfür provokasyonu nedeniyle verildiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Jhon Duran, rakibiyle yaşadığı gerilim sonrası 90+1'de kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Kolombiyalı golcünün bu ani tepkisi tartışma yaratırken, tribünlerdeki bir görüntü olayın başka bir yönünü gündeme taşıdı.
ŞAŞKINLIKLA BAKTI, SONRA ALKIŞLADI
Karşılaşma sırasında çekilen görüntülerde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Duran'ın kırmızı kart gördüğü ana önce şaşkın bir ifadeyle baktığı, ardından ayağa kalkarak futbolcusunu alkışladığı görülüyor. Başkanın bu jesti, sosyal medyada "Duran'a moral desteği", "Oyuncusunu sahiplenen başkan" yorumlarıyla paylaşıldı.
DESTEK MESAJI OLARAK YORUMLANDI
Duran'ın ailesine yönelik küfür provokasyonunun kırmızı karta sebep olduğu iddiaları gündeme gelirken, Saran'ın bu hareketi futbolcusuna moral ve sahiplenme mesajı olarak değerlendirildi.