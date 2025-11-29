Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Jhon Duran, rakibiyle yaşadığı gerilim sonrası 90+1'de kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Kolombiyalı golcünün bu ani tepkisi tartışma yaratırken, tribünlerdeki bir görüntü olayın başka bir yönünü gündeme taşıdı.

ŞAŞKINLIKLA BAKTI, SONRA ALKIŞLADI

Karşılaşma sırasında çekilen görüntülerde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Duran'ın kırmızı kart gördüğü ana önce şaşkın bir ifadeyle baktığı, ardından ayağa kalkarak futbolcusunu alkışladığı görülüyor. Başkanın bu jesti, sosyal medyada "Duran'a moral desteği", "Oyuncusunu sahiplenen başkan" yorumlarıyla paylaşıldı.

DESTEK MESAJI OLARAK YORUMLANDI

Duran'ın ailesine yönelik küfür provokasyonunun kırmızı karta sebep olduğu iddiaları gündeme gelirken, Saran'ın bu hareketi futbolcusuna moral ve sahiplenme mesajı olarak değerlendirildi.