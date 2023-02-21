Taraftarın sevgilisi olmuştu! Galatasaray'ın Icardi aşkı yarım kalıyor

Sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray, bu transferde oyuncunun tavrı nedeniyle çıkmaza girdi. Milan'ın radarında olan Arjantinli golcü, yeniden İtalya'da top koşturmak istiyor.

Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi'nin İtalya'da oynama isteği sebebiyle hayal kırıklığı yaşıyor. Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli golcünün kalıcı olarak formayı giymesi mali problemler ve oyuncunun tavrı nedeniyle zor bir ihtimale dönüştü.

İTALYAN DEVİ KANCA ATTI

İtalya Serie A'nın dev kulübü Milan, Arjantinli golcüyü radarına aldı. Sarı-Kırmızılılar'da küllerinden doğan 30 yaşındaki forvetin arzusu yeniden İtalya'da boy göstermek.

MALİYET ARKA PLANDA KALDI

Bonservis ve yüksek maaşı maaş problemini aşmaya çalışan Galatasaray, Icardi'nin de tavrını değiştirmek zorunda. Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan futbolcunun takımdan ayrılması Galatasaray'daki transfer planlamasını derinden etkileyecek.

12 MAÇTA 15 GOLE KATKI

Bu sezon ligde 12 maçta forma giyen Icardi, 9 kez ağları sarsıp 6 asist üretti. Attığı şık gollerin yanı sıra takım arkadaşlarını da besleyen yıldız forvet, hücumu hattının en önemli parçası haline geldi.