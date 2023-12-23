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Taraftarın gözü kulağı onda! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?

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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son idmanda yer almayan Davinson Sanchez'in Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği merak konusu. Kolombiyalı stoper, bugünkü antrenmana da katılamazsa Kadıköy'deki maça Abdülkerim-Nelsson ikilisi başlayacak.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, sakatlığı nedeniyle dünkü idmanda da yer almadı. Tedavisi süren Kolombiyalı stoper, bugün de takıma katılmazsa Kadıköy'de forma giyemeyecek.

SON BİR ŞANSI KALDI

Kolombiyalı stoperin durumu, teknik direktör Okan Buruk için kritik öneme sahip. Ancak sakatlığını tam olarak atlatamayan tecrübeli futbolcu, dünkü antrenmanda da takımla birlikte yer alamadı. Özel bir program eşliğinde çalışmalarını sürdüren Sanchez'in derbide forma giyebilmesi için son şansı bugün.

Taraftarın gözü kulağı onda! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?

DURUMU BU AKŞAM BELLİ OLACAK

Yıldız futbolcu bu akşam takımla beraber çalışırsa, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de sahaya çıkabilir. Aksi halde maça Abdülkerim-Nelsson ikilisi başlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Davinson Sanchez Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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