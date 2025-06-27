Taraftarın çağrısına Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan Osimhen cevabı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen transferi konusunda açıklama yaptı.
Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Bodrum'da düzenlenen etkinlikte taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı.
OKAN BURUK'TAN TRANSFER SÖZÜ
Gecenin ilerleyen saatlerinde Sarı-kırmızılılarda sözü alan Okan Buruk, transfer konusunda açıklama yaparak "En güçlü şekilde kadromuzu hazırlayacağız." dedi. Okan Buruk'un açıklamalarının ardından şampiyonluk kutlamasına katılan çok sayıdaki taraftar, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor." tezahüratlarında bulundu. Bu tezahüratın ardından açıklamalarına devam eden deneyimli teknik adam, Dursun Özbek'e dönerek "Tabii ki taraftar çıldırıyor başkanım, onu da göz ardı etmeyelim." dedi.
DURSUN ÖZBEK'İN OSİMHEN YANITI
Bu sözlerin ardından sözü alan Dursun Özbek, "Hocam Allah aşkına taraftar çıldırdı, sen de mi çıldırdın?" şeklinde cevap verdi.