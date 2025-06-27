Taraftarın çağrısına Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan Osimhen cevabı

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Bodrum'da düzenlenen etkinlikte taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER SÖZÜ

Gecenin ilerleyen saatlerinde Sarı-kırmızılılarda sözü alan Okan Buruk, transfer konusunda açıklama yaparak "En güçlü şekilde kadromuzu hazırlayacağız." dedi. Okan Buruk'un açıklamalarının ardından şampiyonluk kutlamasına katılan çok sayıdaki taraftar, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor." tezahüratlarında bulundu. Bu tezahüratın ardından açıklamalarına devam eden deneyimli teknik adam, Dursun Özbek'e dönerek "Tabii ki taraftar çıldırıyor başkanım, onu da göz ardı etmeyelim." dedi.

DURSUN ÖZBEK'İN OSİMHEN YANITI

Bu sözlerin ardından sözü alan Dursun Özbek, "Hocam Allah aşkına taraftar çıldırdı, sen de mi çıldırdın?" şeklinde cevap verdi.